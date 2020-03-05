新冠肺炎疫情肆虐重挫餐飲業，位於台北的老字號江浙餐廳「祥福餐廳」，在餐廳官網發出將於11日起停業的消息，袁姓主廚今（5日）受訪時無奈表示，自2月以來，春酒、訂桌大幅被取消，退訂桌數高達200多桌，到現在「只要電話響就是退訂」，如今只好以暫停營業來止血。

「因疫情嚴重，祥福餐廳不堪虧損，3/11日後，暫停營業，何日重新營運再另行告知。感謝各位貴賓多年以來的支持。祝福平安健康。」開幕20多年的「祥福餐廳」在官方網站貼出公告宣布停業，令人擔憂餐飲景氣將持續惡化。其實過去爆發SARS疫情時，祥福餐廳就曾停業過3個月，這次新冠肺炎也造成慘烈損失，不過老闆娘受訪時也表示：「希望這次不會停那麼久。」

「祥福餐廳」提供各式江浙菜和北方點心，累積不少忠實老顧客，更曾獲選為「台北老味道」的代表店之一，現在不敵疫情衝擊暫停營運，饕客們只能期待疫情趨緩後能再見。

(中時 )