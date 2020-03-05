徐國勇說，為避免員警實施酒測時感染新冠肺炎，暫停全國性酒測。面對每年數百起酒駕死傷的悲劇，徐大律師若真心認為為了防疫，可暫時不取締酒駕，那麼身為治安大家長的他，要不要順便宣布全國暫時不抓壞人，通緝犯也暫緩查緝？恰如其分的政治正確是聰明，過了頭就是愚蠢。徐律師最好收回命令，否則就是矯枉過正，不懂何謂兩害相權取其輕。

今天，環保運動出身的時代力量立委陳椒華，在立院質詢徐國勇時表示，有員警實施酒測時，因為民眾吹氣都會噴到手，讓員警很害怕，警政署是否有相關因應。結果，徐國勇卻回稱，全國性酒測會暫時取消。

民眾當然可以理解，第一線員警在面對來自四面八方、背景不明的酒駕受測民眾時，會有感染病毒的疑慮。

只是，今天內政部要保護員警健康，無論是配發員警充足口罩、宣導值勤期間經常性使用酒精消毒，甚或額外增配手套，都可以是方法之一。結果徐國勇卻是一不做、二不休，乾脆取消酒測。按照這種詭異邏輯，未來員警面對槍擊要犯時，是否可以說因為擔心受傷，所以取消攻堅？

更甚者，光以去年來說，全台有近200人因酒駕造成死傷，這代表無論政府再怎麼宣導、嚴辦，終究難以遏止這類行為發生，如果現在連酒測都不做了，結果會如何？

問題是，今天內政部卻在「取消酒測有助防疫」的思維下暫停酒測，先不談酒駕現象是否將順勢飆升，酒駕行為對老百姓生命財產造成的危害性，難道會亞於新冠肺炎？這種違背「兩害相權取其輕」的作法，能達到多少防疫效果誰都不曉得，但若因此導致更多酒駕死傷者，那麼，做出錯誤決策的內政部長能負責嗎？

或許，以徐國勇的律師性格來說，他可拿出101種理由來捍衛這項決策。但請問，若禁止全國性酒測真有其必要性，中央不得不做；那麼，又何以開放地方政府自主決定是否實施酒測？難不成地方警局實施的酒測，就沒有感染風險？徐大律師的兩套標準，是不是自相矛盾了？

不可諱言，在萬事莫如防疫急的節骨眼上，只要喊出為了防疫，許多不合理的政策很容易都能被合理化，甚至還能因此贏得掌聲。只是，要以提高老百姓遭酒駕者傷害的風險，換取一個不曉得成效為何的防疫政策，這種沽名釣譽的事，實在有違為政者該有的良心之嫌。

(中時 )