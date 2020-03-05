新冠肺炎疫情持續影響智慧型手機供應鏈，在主要生產工廠復工進度不明確、人力返崗比例偏低，以及物流運輸中斷等因素下，供應鏈恢復狀況不如預期，推估影響時間將達1至3個月，預計到三月下旬才會回復到正常水平。

有鑑於此，全球市場研究機構TrendForce將2020年第一季智慧型手機生產量由疫情爆發前預測的3.07億支，擴大下修至2.7億支，較2019年同期衰退13.3%。

觀察第一季市場需求，中國市場因春節銷售遲滯影響，通路承受極高的庫存壓力；海外銷售則因疫情在2月中下旬後大規模擴散至全球70餘國，成為第二波的疫情受害者，第二季全球景氣也將受到牽連。TrendForce對第二季全球智慧型手機市場看法趨於保守，預估生產量約3.18億支，較2019年同期衰退約7.4%。

若在第二季結束前，疫情能獲得有效控制，下半年智慧型手機需求力道將明顯回升，加上5G手機以及多鏡頭機種的推出，預估2020年全球智慧型手機生產總數將達13.51億支（疫情爆發前預測為14.1億支），年衰退3.5%。對於全年5G手機的產量預估，TrendForce也由原先的2.5億支調整至2億支，占所有智慧型手機比例約14.8%。

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(中時電子報)