YouTuber蔡阿嘎與妻子「二伯」遭人攻擊，警方在林口抓到一名騎車的接應的董姓男子，他坦承接應並且供出動手行凶陳姓歹徒，現人正帶回北投警分局後續偵辦。

蔡阿嘎與妻子「二伯」遭埋伏的黑衣人持鐵槌攻擊，蔡阿嘎膝蓋擦挫傷、懷孕8個月的二伯受到驚嚇，行凶歹徒徒步逃逸，警方根據監視器畫面追查，發現1輛機車接應，並循線發現登記在1名女子名下，警方找到車主後，逮捕接應的騎車的董姓男子，並循線逮補陳姓行凶歹徒。

(中時 )