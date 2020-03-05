宏達電(2498)今(5)日宣布因應全球防疫大作戰，為協助各公司及消費者既能防禦病毒，又能讓跨團隊溝通不中斷，即日起推出HTC首款VR虛擬會議服務-VIVE Sync，實現多人協作和遠程會議的應用，消費者凡登錄VIVEPORT Infinity帳號，即可下載免費的「VIVE Sync預覽版」，VIVE Sync原本是專為企業級用戶設計，現在為了阻斷疫情擴大並方便各大公司「在家上班」政策，個人用戶也可通過VIVEPORT下載使用並進行遠程協作辦公。

宏達電表示，VR虛擬會議服務VIVE Sync是宏達電推出的一款多人面對面共享空間的虛擬現實境會議應用服務，可支持多達20名人員從全球各地進入同一場景同時會面，並內含七種語言。此服務同時支援PC VR及VR一體機系統平台，可滿足市面上主流VR用戶的配置需求，會議發起人僅需一鍵點擊即可安排會議，並能通過iOS、Android App「Sync XR Avatar Creator」，創建屬於自己的虛擬人像，並可同步到VR設備中，會議進行中還可以選擇拍照功能。

宏達電執行長Yves Maitre表示，新冠肺炎影響全球甚鉅，許多公司或部門都有出入管制，這也讓全球溝通變得非常困難，然而，透過VIVE Sync，不但使用者體驗及辦公效率不輸往常面對面會議，可打破遠距溝通的距離感，並可協助企業降低商旅成本。且不久的未來，旅行、學習、工作，跟生活相關的一切都可以透過VR遠程協作進行互聯。

此外，原訂於MWC世界通訊大會中舉行的「中華電信x5G策略合作會談」議程，因新型冠狀病毒疫情擴大而取消，雙方隨即安排中華電行動通信分公司總經理陳明仕、中華電行動通信分公司副總經理胡學海、HTC執行長Yves Maitre及HTC台灣區總經理陳柏諭以VR虛擬會議方式進行台北兩地點與英國共三地進行策略會談，中華電與HTC團隊分別從中華電行動通信分公司、HTC台灣總部及HTC英國辦公室，透過VR虛擬會議服務VIVE Sync進行「面對面」的多人互動之VR遠程會議，會議中除商談雙方2020策略合作重點外，並探討透過彼此多元策略產品合作，以建構端到端5G產業鍊，致力推動台灣5G發展，帶動台灣產業升級。

(時報資訊)