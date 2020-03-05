美國前副總統拜登在民主黨「超級星期二」總統提名人初選，大勝經濟政策立場較強硬的勁敵桑德斯，隔夜美股應聲大漲。美國眾議院火速通過高達83億美元的防疫支出法案，以對抗新冠病毒疫情持續擴散。此外，投資人看好全球將接力提出振興經濟的財金政策，亦為市場帶來提振，周四香港恆生指數收漲2.08%，為26767.87點。國企股(H股)收漲1.96%，為10728.07點。

權重股走高，友邦保險漲3.46%，騰訊漲3.1%。餐飲、體育用品、豬肉與華為概念股表現強勁。瑞聲勁揚5%，領漲藍籌股。

(時報資訊)