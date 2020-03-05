《港股》美股大漲＋全球救市，恆指勁揚2.08％ 17:052020/03/05 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國前副總統拜登在民主黨「超級星期二」總統提名人初選，大勝經濟政策立場較強硬的勁敵桑德斯，隔夜美股應聲大漲。美國眾議院火速通過高達83億美元的防疫支出法案，以對抗新冠病毒疫情持續擴散。此外，投資人看好全球將接力提出振興經濟的財金政策，亦為市場帶來提振，周四香港恆生指數收漲2.08%，為26767.87點。國企股(H股)收漲1.96%，為10728.07點。 權重股走高，友邦保險漲3.46%，騰訊漲3.1%。餐飲、體育用品、豬肉與華為概念股表現強勁。瑞聲勁揚5%，領漲藍籌股。 (時報資訊) #全球 #收漲 #桑德斯 #拜登 #美股大漲 也許您會感興趣 推薦閱讀 拜登後勢看俏 麻吉歐巴馬仍未表態力挺 17:532020/03/02 國際 民主黨溫和派背書 拜登勢旺 04:102020/03/04 全球財經 超級星期二 桑德斯民調勝 拜登伺機反撲 04:102020/03/04 國際大事 桑德斯接地氣 溫和派擋得住嗎 04:102020/03/04 國際大事 超級星期二 拜登大勝 12:132020/03/04 國際 《日股》拜登領先提振美股期貨，日股晨收小漲 11:592020/03/04 財經 溫和派拜登逆轉勝 成美股救世主 00:142020/03/05 財經 民主黨初選「超級星期二」 拜登勝出 美股慶漲 04:102020/03/05 財經要聞 從告急到大逆轉！拜登翻盤3關鍵曝光了 13:112020/03/05 國際 拜登後來居上 桑德斯盼整合華倫再戰 14:392020/03/05 國際 財經熱門新聞 確診旅客搭上長榮 空機「隔離組員」回台 - 財經 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 財經 疫外攪局 義享天地A館 延後開幕 - 財經要聞 - 工商時報 美股3天不崩了！老謝爆大戶撿搶台積內幕 - 財經 阜杭豆漿不用排隊了！網友好康道相報 比等買口罩還快 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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