圓剛(2417)公布2月份合併營收為1.92億元，較去年同期衰退3.55%，月成長4.48%。全年1~2月累計合併營收3.76億元，較去年同期衰退11.8%。

圓剛表示，近期公司股價波動急遽，每日成交量亦異常放大，投資人更是一再詢問公司營運狀況，公司聲明，經營階層一向正派務實經營，財務面及營運面一切正常。

圓剛產品面搭上宅經濟題材，子公司圓展(3669)今天也宣布全新AVer PTZ310N和PTZ330N支援NewTek獨步全球的NDI通訊協定，同時搭載深強大變焦鏡頭及流暢的運鏡功能。

PTZ310N和PTZ330N為使用者有效簡化影音製播流程，無縫整合坊間各種控制系統，輕鬆錄製和直播各類活動。使用者可透過一條網路線串流所有影音元素，建構強健的IP工作模式，省去必須為每個視訊或音訊來源布建SDI路由器的麻煩，有效提升工作效率及便利性。

高等教育機構可使用PTZ視訊攝影機錄播教學內容、專題演講及畢業典禮等；活動主辦方也可用來轉播大型聚會、新聞發布會、電競比賽和宗教慶典等。PTZ310N和PTZ330N搭載1/2.8英吋Exmor CMOS感光元件，在各種照明條件下，皆可展現強大的自動對焦效能與1080p/60fps顯示速率，提供生動逼真的影像品質。

(時報資訊)