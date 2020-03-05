期交所在109年3月5日公告調整美國道瓊期貨契約(UDF)、美國標普500期貨契約(SPF)及美國那斯達克100期貨契約(UNF)保證金金額，並自109年3月6日一般交易時段結束後起實施。

(時報資訊)

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