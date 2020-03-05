40歲張姓女子在網路認識自稱是以色列華裔無國界醫生「安德森」，日前向張女聲稱，他拒絕去大陸拯救新冠肺炎疫情，想要來台行醫，但是他的銀行帳戶臨時出問題，想商借1500元美金（約新台幣4萬5000元）買機票來台，張女信以為真到銀行匯款，所幸，行員及警方察覺有異，及時阻卻詐騙。
張女3日到至台銀台中分行要辦理匯款時，不斷低頭滑手機，引起銀行人員注意通報派駐台銀保七員警，員警及行員進行關心瞭解，張女說要匯錢給一個醫生朋友，但卻連對方的名字都說不清楚，員警發現又是掉進詐騙集團陷阱的被害人。
張女說，她在網路臉書認識自稱是以色列華裔無國界醫生「Anderson」，雖然未與他見過面，但是，他溫柔體貼頗獲她的芳心與信任，。
「Anderson」日前向張女指稱，他被「無國界醫生組織」派去大陸為拯救新冠肺炎疫情，但是，他不願意去，因為台灣的醫療制度比較好，他想要來台灣行醫，協助疫情，但是他的銀行帳戶卻臨時出問題，要商借1500元美金（約新台幣4萬5000元）買機票來台灣，等他抵台後，就會還錢。
保七員警與台銀人員耐心拿出案例解釋說明，詐騙集團都是從小額開始騙，然後，愈騙愈大筆，4萬5千元雖然金額不大，但也是辛苦錢，張女才恍然大悟，原來她掉進詐騙集團網路愛情交友詐騙陷阱。
(中時 )
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