食品大廠泰山今（5日）宣布，攜手大甲鎮瀾宮推出大甲媽祖限定包裝商品，包括「泰山均衡369健康調合油」、「泰山冰鎮檸檬紅茶」、「泰山純水」三款經典熱銷品項，並經過大甲鎮瀾宮的過火儀式，希望在疫情的當下帶來祈福之意！

泰山表示，目前印有大甲媽祖包裝的「泰山均衡369健康調合油」，已於全聯、家樂福等通路陸續上架，近期因民眾減少出門外食，盡可能在家自主料理，泰山也將於3月下旬推出油品優惠活動。

另外，有大甲媽祖限定包裝的「泰山冰鎮檸檬紅茶」，也將於3月11日在全家便利商店獨家販售，並安排3月11日至4月7日推出第二件6折的促銷。至於客製贈送的「平安水」，將待大甲媽祖遶境活動恢復後，另安排發送時間。

泰山表示，原先泰山今年首次以企業聯名大甲媽祖繞境盛會，但因遇上新冠肺炎疫情影響，在保護人員平安為前提，公司全力支持並配合延期，至於已順利生產的大甲媽祖限定包裝商品，將準時上架，除了為媽祖祝壽，也為民眾的平安加油。

(工商 )