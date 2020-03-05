新冠肺炎病毒持續在全球擴散，與大陸僅相隔一個海峽的台灣，防疫措施備受國際關注，不過受到中國強力施壓，馬來西亞砂拉越政策急轉彎，5日突然宣布，禁止過去14日內曾赴台灣、中國（含香港和澳門）、南韓、義大利及伊朗之外籍人士入境。對此，外交部長吳釗燮發聲譴責：「中國政府真的有病！」

砂拉越2月1日公告禁止「來自中國」的旅客入境，2月28日祭出的新公告中，限制入境或隔離14日的對象，也未包含台籍旅客，但駐馬來西亞代表處2月29日晚間卻獲報指出，有數名台灣民眾搭機抵達砂勞越時遭拒絕入境，代表處即刻向馬國展開交涉後才順利解禁。

外交部強力譴責中國政府。（圖／翻攝自推特）

不過砂拉越卻在5日突然修改規定，這也讓我國外交部長吳釗燮氣得在推特嗆聲：「幾經交涉，馬來西亞的砂拉越州政府總算知道台灣有別於中國，並解除了對台灣人民有關新冠病毒的旅遊禁令。但結果咧？中國又強迫砂拉越州政府再次禁止台灣人入境！中國以欺凌台灣為樂，卻又期待台灣會對他們在武漢疫情的犧牲奉獻滿懷感激。真的有病！」

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(中時電子報)