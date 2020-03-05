享譽世界的博物館「國立故宮博物院」(以下簡稱故宮)及超人氣「Hello Kitty」攜手將擦出什麼樣的火花呢? 甫推出LED發光麻將一卡通造成話題的一卡通公司，今(5)日宣布將於2020年3月11日推出故宮及Hello Kitty聯名授權商品『Hello Kitty嬉遊故宮系列一卡通』，發揮創意首創刺繡版一卡通，古典刺繡手法結合現代電子錢包，將藝術融入生活，重新演繹生活新美學。

故宮近年推廣文物朝向生活化，推出的文創商品更是屢屢讓人驚艷，創新又極具生活趣味。本次雙方跨領域、跨國際的合作，除了讓可愛的Hello Kitty穿上青花色繪製的藍色旗袍外，各式古典花紋中藏有大家熟知的翠玉白菜、毛公鼎、肉形石，還有曾被故宮臉書小編逗趣用來當作泡麵碗的國寶青瓷蓮花式溫碗，及工藝技術超高的粉彩花鳥雙連瓶，Hello Kitty從國寶中竄出的趣味設計，拉近大家與國寶們的距離，讓國寶不再是放在故宮展示櫃中遙不可及的珍品。

一卡通公司表示，極具藝術價值的故宮珍寶曾是人們生活的一環，記載著千百年來人們生活軌跡，而一卡通是最貼近民眾生活的一張卡，同樣也記錄著每個使用者的生活軌跡，民眾使用著不同的卡，也展現著每個人不同的個性。

故宮xHello Kitty攜手聯名，首創刺繡一卡通。(一卡通提供／黃慧雯台北傳真)

基於生活化的理念，一卡通新推出的『Hello Kitty嬉遊故宮系列』，除設計上巧妙運用圖素，也希望功能上能便利民眾搭配使用。本系列共推出4款，包含《繡花閣》精裝套組、《方圓之間》平裝套組、《窗》及《紋》2款迷你一卡通，其中最令人驚豔的就是《繡花閣》精裝套組的首款刺繡版一卡通，全程台灣製作，精細的繡工將故宮珍寶『粉彩花鳥雙連瓶』的細緻花紋完全展現，可隨身吊掛包包或鑰匙方便搭車消費使用，另包裝採精裝設計模擬故宮文物展示的概念，一打開錦盒猶如將博物館藏帶回家，極具收藏價值。

而《方圓之間》平裝套組，一套五張卡，除有四張拼圖式設計的方形卡，還設計一款圓形鏤空花紋的透明卡，附上經典的Hello Kitty紅色蝴蝶結掛飾，復古又具時尚感，可每日搭配不同的卡片搭車買東西，轉換不同心情喔!!此外，還有2款迷你卡，也都附上蝴蝶結掛飾鑰匙環，便利民眾使用。

『Hello Kitty嬉遊故宮系列一卡通』將於2020年3月11日發行，《繡花閣》精裝套組售價1,480元，《方圓之間》平裝套組售價680元，《窗》及《紋》迷你一卡通每款200元，可於momo購物網、PChome24h購物、蝦皮商城、Yahoo超級商城、LINE口袋商店等網路購物平台，及一卡通臺北及臺中服務中心、高雄捷運美麗島站、站前店商品館及左營站旅遊諮詢台等實體通路購買。另也將同步於故宮北院及南院上架販售，推薦給國內外遊客。

此外，一卡通針對網路購物平台也推出早鳥優惠，於momo購物網前200名購全套或雙組合者可享95折優惠，於PChome24h購物2020年3月11日至4月5日期間購買『Hello Kitty嬉遊故宮系列一卡通』商品，每筆交易有機會可抽日本東京三麗鷗彩虹樂園門票，每組2張共5組，三麗鷗彩虹樂園今年將盛大歡慶美樂蒂45週年，每個節日也會推出不同的限定活動及菜單，非常適合大小朋友一起前往。Hello Kitty首度與國際知名博物館故宮聯名限定版一卡通，喜歡Hello Kitty的鐵粉們還不趁機快手買進珍藏!!

(中時電子報)