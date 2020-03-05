國民黨澎湖、金門、連江縣黨部派人到印刷廠領走選票。（黃福其攝）

國民黨澎湖、金門、連江縣黨部派人到印刷廠領走選票。（黃福其攝）

國民黨中央選監委員葉壽山將存放選票的中央黨部中山廳出入口貼上封條。（黃福其攝）

國民黨主席補選合格黨員數簡表。（黃福其攝）

國民黨主席補選、中常委改選7日投票，國民黨今天在選監委員全程監督下，完成附有防偽設計的選票印製、彌封及運送保管，明天由各縣市黨部領票。黨務人士估計，若黨主席補選投票率僅3成，5.5萬票就能當選，大約下午5時就可看出勝負；至於勝負的觀察指標，可將彰化縣視為「章 (彰)魚哥」。

國民黨兩項選舉將於3月7日上午8時至下午4時，在全國271個投開票所投票，其中黨主席補選由連同1萬0816位通信投票的海外黨員，共計34萬5971名黨員投票；中常委則有48位候選人，由全台1967位黨代表每人最多圈選16票，選出32席中常委。

國民黨今天在新北市某印刷廠印製選票，組發會代理主委黃碧雲率組營部、選動部幾乎全員出動緊盯，中央選舉監察委員會也派吳育昇、葉壽山及盧紅玲等3位委員監印，從上午9時30分印到下午2時30分結束，百餘箱選票逐一清點彌封，再由選監委員逐一簽名；除了澎湖、金門、連江等離島縣市直接到印刷廠領走選票，其餘全部載回中央黨部，存放中山廳，再由葉壽山在兩處入口貼上封條，明天將由各縣市黨部派專人到中央黨部清點、領票。

黨務人士說，國民黨選票印製流程、規格，比一般公職選舉的選票更嚴謹，尤其選票除了印上關防，還採用加上浮水印的特殊防偽設計，讓人無從偽造。

黨務人士評估，2017年黨主席選舉有6位候選人，選舉人47.8萬多人，投票率達58.05％；這次補選僅2位候選人，選舉人近34.6萬人，選舉人數少掉13.2萬人。此外，2017年全台設置506個投票所，這次僅 271個，加上疫情影響，投票率恐不高，「若投票率僅3成，拿到5.5 萬票就能過半數當選。」

他說，這幾天海外通信投票，已陸續寄回黨部，目前投票率不高，但須到7日才收件截止；至於22縣市（含黃復興支部）黨員數共33萬 5155人，以台北市、高雄市、新北市、台中市、桃園市、彰化縣、台南市、屏東縣及花蓮縣都屬「票倉」。

其中彰化縣（不含黃復興黨員）在1月21日公告補選時的合格黨員數為1萬1020人 (不含黃復興)，但3月3日正式公告已達2萬0725人，增加9705人，比例達88％，原因是彰化縣過去黨員數就多，被定位與六都同級的一級黨部，而且江、郝在彰化各獲地方派系人士力挺、催繳黨費，因此投票日觀察彰化縣開票情形，可大概看出哪個陣營催票有效再評估勝負；若各地投票率不高，約下午5時就可看出勝負。

(中時 )