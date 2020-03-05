國民黨主席補選、中常委改選7日投票，國民黨今天在選監委員全程監督下，完成附有防偽設計的選票印製、彌封及運送保管，明天由各縣市黨部領票。黨務人士估計，若黨主席補選投票率僅3成，5.5萬票就能當選，大約下午5時就可看出勝負；至於勝負的觀察指標，可將彰化縣視為「章 (彰)魚哥」。
國民黨兩項選舉將於3月7日上午8時至下午4時，在全國271個投開票所投票，其中黨主席補選由連同1萬0816位通信投票的海外黨員，共計34萬5971名黨員投票；中常委則有48位候選人，由全台1967位黨代表每人最多圈選16票，選出32席中常委。
國民黨今天在新北市某印刷廠印製選票，組發會代理主委黃碧雲率組營部、選動部幾乎全員出動緊盯，中央選舉監察委員會也派吳育昇、葉壽山及盧紅玲等3位委員監印，從上午9時30分印到下午2時30分結束，百餘箱選票逐一清點彌封，再由選監委員逐一簽名；除了澎湖、金門、連江等離島縣市直接到印刷廠領走選票，其餘全部載回中央黨部，存放中山廳，再由葉壽山在兩處入口貼上封條，明天將由各縣市黨部派專人到中央黨部清點、領票。
黨務人士說，國民黨選票印製流程、規格，比一般公職選舉的選票更嚴謹，尤其選票除了印上關防，還採用加上浮水印的特殊防偽設計，讓人無從偽造。
黨務人士評估，2017年黨主席選舉有6位候選人，選舉人47.8萬多人，投票率達58.05％；這次補選僅2位候選人，選舉人近34.6萬人，選舉人數少掉13.2萬人。此外，2017年全台設置506個投票所，這次僅 271個，加上疫情影響，投票率恐不高，「若投票率僅3成，拿到5.5 萬票就能過半數當選。」
他說，這幾天海外通信投票，已陸續寄回黨部，目前投票率不高，但須到7日才收件截止；至於22縣市（含黃復興支部）黨員數共33萬 5155人，以台北市、高雄市、新北市、台中市、桃園市、彰化縣、台南市、屏東縣及花蓮縣都屬「票倉」。
其中彰化縣（不含黃復興黨員）在1月21日公告補選時的合格黨員數為1萬1020人 (不含黃復興)，但3月3日正式公告已達2萬0725人，增加9705人，比例達88％，原因是彰化縣過去黨員數就多，被定位與六都同級的一級黨部，而且江、郝在彰化各獲地方派系人士力挺、催繳黨費，因此投票日觀察彰化縣開票情形，可大概看出哪個陣營催票有效再評估勝負；若各地投票率不高，約下午5時就可看出勝負。
(中時 )
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