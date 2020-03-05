新冠肺炎疫情在全球蔓延，事實上早在去年12月就已於武漢擴散，當時有一名在武漢教書的英籍男子康納染病，他回憶了染病過程後形容，「自己像是被火車撞到一樣」。

根據外媒《鏡報》報導，現年25歲的康納在武漢教英文，在大陸官方正式宣布新冠肺炎一個月就開始有生病的症狀，且越來越嚴重，頭、眼睛、喉嚨甚至是全身的骨頭都在痛，一開始他以為自己得的是流感，因此持續用傳統療法「熱蜂蜜加威士忌」希望能感覺好點。

康納回憶，直到他感冒的第11天，家中小貓死亡，隔天起床後，他突然發現喘不過氣，全身不停發抖、流汗、頭暈，直到12月6日，他開始感到呼吸困難，「肺部像是紙袋被揉爛的感覺」，這時他才意識到該去看醫生。

康納在中南大學被診斷出罹患肺炎，雖然醫師開給他抗生素，但康納擔心，若是現在就開始服用，以後身體將出現抗藥性，因此決定繼續傳統療法，同時到染病的第19天，康納選擇出門去買更多的傳統藥膏虎標萬金油來用。

康納形容，「我的鼻子總算可以聞到鄰居在煮的東西」，幾天後，肺炎症狀也幾乎消失，直到第24天，新冠肺炎正式被官方宣布，當地開始出現搶購口罩的狀況，比對了官方所描述的病徵，康納才驚覺自己染的正是新冠肺炎，1月16日醫院打來通知他確診，但這時也已經痊癒。

康納宣稱，最後是靠著自己痊癒，過程中他有持續喝hot toddies（威士忌加蜂蜜）。

(中時電子報)