新竹縣家畜疾病防治所爭取經費購置絕育專車，車上可同時進行2台手術，將前往各鄉鎮服務。（莊旻靜攝）

非六都之外地區的絕育專車上路了！新竹縣家畜疾病防治所在新竹縣政府支持下，爭取中央經費購置絕育專車，未來將前往各鄉鎮舉辦絕育活動，不須考量場地、配備空調設備，期望未來能使犬、貓數量平衡，民眾居家環境更衛生安全。

新竹縣家畜疾病防治所彭正宇表示，縣內13鄉鎮包含尖石、五峰、新埔、芎林、北埔、峨眉等眾多鄉鎮，均無動物醫院的存在，過去舉辦絕育活動時，也受限場地限制，不易租借，因此產生絕育專車構想。

彭正宇也介紹，絕育專車具有空調設備，且可同時進行兩台絕育手術，透過空調也可避免犬、貓在術後失溫，內部配備手術台、電刀、消毒器材、晶片植入及空調等裝置，可前往偏鄉服務。

彭正宇也說，過去絕育活動一年約10場，未來可以增加至15場左右。絕育車將配合縣內三合一：絕育、寵物登記及狂犬病預防注)方案，提供民眾免費絕育毛小孩、植入晶片登記及狂犬病預防注射，同時，家畜所也將規劃進行流浪犬貓的TNVR（誘捕、絕育、注射疫苗、回置）工作，加強流浪犬貓絕育工作。

新竹縣內推估寵物犬約有2萬7000多隻，其中只有1萬60隻有辦理絕育，數量偏低，為了提升絕育率，除了絕育專車上路外，家畜所也辦理絕育補助，只要是設籍在新竹縣、年滿20歲的飼主，就可於活動期間帶著貓、狗到動物醫院執行絕育手術，並申請補助，母犬、每隻補助1000元，公犬、貓每隻補助500元。

(中時 )