「殯葬龍頭」龍巖集團今（5）日表示，這一波新冠肺炎疫情來襲，龍巖除了早在1月27日就全面啟動防疫措施之外，即將而來的清明節，龍巖在全台的各場追思法會，改採線上直播、提供祭品訂購代拜代燒服務因應。

龍巖表示，身為生命產業的標竿，針對這波的新冠肺炎疫情，早在1月27日起就啟動全省各陵園的防疫措施，包括體溫量測、戴口罩、加強環境消毒等。

龍巖表示，全省七座塔墓有許多不同場次的法會。清明節是我們華人追思祭祖的重要節日，每年的清明法會幾乎都有上萬人的人潮會親自到塔區祭拜，為了因應疫情，我們從2月份開始的大型法會就改為以線上直播的方式進行。

龍巖表示，今年清明節法會，龍巖將從3月21日起到4月中旬，全台共有8個場次，也全部都會採取線上直播或是錄影重播的方式，法會當日不開放客戶現場參與，但法事儀軌仍會照常進行。

龍巖也貼心提供祭品訂購和當日代拜代燒的服務，民眾可以直接連繫各塔區或上官網訂購，讓清明祭祀的需求能獲得滿足，也讓生者心安，亡者靈安。

另外，祭拜後的水果和供品，若客戶沒有登記要求宅配到府，龍巖會協助統一捐贈給公益團體。

(工商 )