針對疫情衝擊餐飲業掀起一窩蜂撤店潮，歷經SARS緊急處理期的「牛排教父」鄧有癸5日指出，3月是傳統餐飲業淡季，今年受到疫情衝擊整體市場會大幅滑落3-4成，目前餐飲業最重要是管控人、備料與金流，其中為免金流中斷，百貨店配合新光三越線上美食外送，而獨立店則控管成本，除了備料減半，東區店也獲房東同意近期降租2成。

鄧有癸說，在人力管控部分，旗下各餐廳員工在低人流情況下可盡量休假、計假，絕對不放無薪假，他認為現階段是保護好員工與消費者 健康，為避免食材浪費與安全考量，各店備料方面皆直接減半，另外透過外送、外燴服務，期維持住既有金流。

他強調，加入美食外送平台行列，無論牛排成本與食物品質都更費成本，所以要藉由外送賺錢是不可能的，但最重要是金流不能斷。

鄧有癸此次加入新光三越美食外送服務的餐廳，包括台北信義新天地A9的MUCHOYAKI、台中中港店的Boulevard大道301牛排，他說旗下的餐廳2月業績還好，雖有掉但不明顯，他觀察到3月是淡季，因大家防疫恐慌心態不敢出門，各大餐廳業績普遍可能比往年下滑3、40％，算是SARS以來最嚴重的狀況，多數餐廳選擇做外賣來維持金流。

他印象中當年SARS期間很多餐廳人流、金流幾乎都停止，經歷過當時的狀況後，此番的因應對策是做好店內管控和調節，照顧員工和消費者的健康，有幾家獨立店的廚房採用負壓通風絕對安心；面對客流量少時，菜單品項也會減少30％，食材備量減少一半，以保持新鮮；安排員工多休假且薪水照付，相信疫情終究會過去。

目前在新光三越台北信義新天地A9的MUCHOYAKI、A4的教父牛排Top Cap Steakhouse，午餐同時推出促銷，用餐提供1杯免費的咖啡，鼓勵上班族外出用餐。

(工商 )