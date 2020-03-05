汽車傳動系統鍛壓件廠江興鍛壓因大陸江蘇太倉及淮安兩地工廠，配合當地政府防疫規定，延後至2月17日復工，2月工作天數比原先規劃減少兩星期，致使2月及前2月合併營收雙雙出現負成長。

江興鍛2月合併營收1.57億元，較去年同期衰退8.38％；前2月合併營收3.46議員，比去年同期相比減幅達20.58％。江興鍛表示，大陸日系汽車廠及零組件業客戶位於湖北工廠迄今尚未復工，目前大陸廠生產線從以往三班降至二班生產，也會影響江興鍛3月出貨。

(工商 )