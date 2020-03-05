江興鍛壓延後復工 2月及前2月營收都衰退 17:202020/03/05 工商 沈美幸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 汽車傳動系統鍛壓件廠江興鍛壓因大陸江蘇太倉及淮安兩地工廠，配合當地政府防疫規定，延後至2月17日復工，2月工作天數比原先規劃減少兩星期，致使2月及前2月合併營收雙雙出現負成長。 江興鍛2月合併營收1.57億元，較去年同期衰退8.38％；前2月合併營收3.46議員，比去年同期相比減幅達20.58％。江興鍛表示，大陸日系汽車廠及零組件業客戶位於湖北工廠迄今尚未復工，目前大陸廠生產線從以往三班降至二班生產，也會影響江興鍛3月出貨。 (工商 ) #江興鍛 #合併營收 #江興鍛壓 #大陸 #衰退 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-其他》海悅2月合併營收1.76億元、年增率120％，續創同期新高 15:402020/03/03 財經 支撐房市的洪荒力道 2月海悅合併營收年超過1倍 17:522020/03/03 風格 房市支撐力道強勁 海悅2月合併營收年增逾1倍 17:552020/03/03 財經 波力-KY去年EPS為2.67元 今股價相對抗跌 10:122020/03/04 財經 《業績-電子零件》信邦2月營收月減14％，復工拚Q1營運贏上季 10:342020/03/04 財經 慧洋2月營收8.45億 每股稅前虧損0.09元 16:232020/03/04 財經 智伸科技大陸廠因疫情晚復工 2月營收衰退 18:232020/03/04 財經 《業績-汽車》智伸科2月合併營收2.6億元，年減15.53％ 08:022020/03/05 財經 《業績-電腦設備》併購效益挹注，友通2月營收續登同期高 13:242020/03/05 財經 《業績-電子零件》疫情衝擊，奇力新及禾伸堂2月營收均月減 16:482020/03/05 財經 財經熱門新聞 確診旅客搭上長榮 空機「隔離組員」回台 - 財經 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 財經 疫外攪局 義享天地A館 延後開幕 - 財經要聞 - 工商時報 阜杭豆漿不用排隊了！網友好康道相報 比等買口罩還快 - 財經 美股3天不崩了！老謝爆大戶撿搶台積內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。