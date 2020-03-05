台北花園大酒店搶春遊住房商機，自即日起至5月31日止，推出「老饕必嘗 PRIME ONE 牛排館一泊三食住宿專案」，精緻雙人房每房每晚4,300元起，除享優惠價格入住舒適客房外，再享假日入住不加價，專案依房型人數提供米其林推薦「PRIME ONE 牛排館」套餐乙客，每客價值980元+10%)，並加碼贈六國酒吧晚茶點心與Happy Hour無限暢飲。

台北花園大酒店緊鄰西門町旁，深受國內外自由行旅客的喜愛，此次搭配「老饕必嘗 PRIME ONE 牛排館推出一泊三食住宿專案，兩人同行入住精緻客房每房每晚4,300元起、親子三人房每房每晚5,800元起，於晚間6點至至8點可享有六國酒吧晚茶點心與Happy Hour無限暢飲。

台北花園大酒店「PRIME ONE 牛排館」針對住宿專案設計的套餐包含花園經典沙拉、主廚每日例湯、主廚經典主菜四選一。主菜「炭烤頂級牛排」標榜主廚選用柔嫩、多汁的美國肋眼牛排，放置爐火炭烤烙痕，再放煙燻箱靜置，使龍眼木特有香氣緩緩滲入，出餐時再用高溫上火烤箱將肉的表面烤至上色，油脂風味濃厚，外層焦脆鮮甜。「紐西蘭羊排」精選紐西蘭帶骨法式羊排木香炭烤，再放入烤箱烤至五分熟，最後靜置於燻烤箱10分鐘，迷人的法式羊排香氣，多了幾分優雅燻香，入口濕潤而鹹香的肉汁四溢。此外主菜另有市場季節鮮魚及主廚每日精選供饕客選擇，餐後再來一份特製甜點及咖啡或茶，為此套盛宴畫下完美句點。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，為讓消費者充分體驗豐富的行程，台北花園大酒店規劃一系列住宿專案，結合旅人吃、喝、玩、樂各方面及周邊需求，來滿足消費者喜愛嘗鮮的心。同時看準國人對品味美食的熱愛，此次搭配2018年台北米其林餐盤推薦的PRIME ONE 牛排館共同推出住宿專案，讓國人能以超值的價格嘗到美饌，也享受到星級飯店住宿服務，預估可帶動整體業績提升一成。

(工商 )