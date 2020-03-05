日前知名網紅Youtuber蔡阿嘎與懷孕中的妻子「二伯」遭到不明黑衣人持鈍器襲擊，導致蔡阿嘎膝蓋受傷，孕妻二伯則被傷及腰、腹部，劇烈宮縮緊急送醫安胎。有名自稱「走跳多年」的網友在PTT透露，依照「台灣打人行情表」看來，犯案的黑衣人應是新手無誤，且兄弟不會打女人，所以這個凶手應是蔡阿嘎的朋友之一，目的也只是給個教訓而已。

自稱「出來走跳多年」的這名網友在PTT論壇發文「依照台灣打人行情表，大約是5到8萬，5萬是1台假牌權利車配4個人，1個把風3個打，5萬的程度就是1條腿左右」。打蔡阿嘎的黑衣人埋伏4小時且一個人打，也沒打出甚麼傷，他研判是新手作案，非集團、非公司的素養。而敲擊部位非頭部，證明不是買兇殺人，而是給教訓罷了，警告意味濃厚。

有網友自稱「出來走跳多年」，在ptt發文凶手應是蔡阿嘎的朋友之一。（圖／截自ptt）

有網友自稱「出來走跳多年」，在ptt發文凶手應是蔡阿嘎的朋友之一。（圖／截自ptt）

鄉民看完分析，紛紛笑稱「你打人系」？（圖／截自ptt）

他解釋「公司打人的流程，先裝gps確認位置行蹤，等對方下車或回家時，直接上30秒搞定，不會在那邊埋伏4小時的，埋伏還被人看到，也太外行了」。且兄弟不會接女單「孕婦能打下去的兄弟我也沒看過」，直指襲擊蔡阿嘎的黑衣人是外行人，且應是個人恩怨，能埋伏4小時表示對方認識蔡阿嘎，知道他家住處，更直言兇手就是蔡阿嘎的朋友之一，可能只是朋友之間有誤會。

專業分析引來網友回應「您是UberHits專員嗎」、「你打人系畢業？」、「長知識了，5萬就可以叫4個人真便宜」、「你是討債集團專業嗎？」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)