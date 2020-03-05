台南市政府勞工局與南區勞工健康服務中心合作，即日起在台南溪北提供免費駐點諮詢服務，還有職能治療師教勞工紓解身心的健康操。（莊曜聰攝）

為守護勞工身心健康，台南市政府勞工局與南區勞工健康服務中心合作，每月固定駐點民治市政中心，提供企業及勞工朋友免費職安相關評估及身心健康諮詢服務，近期新冠肺炎疫情持續，防疫需求也成為部分企業的熱門諮詢問題。

南區勞工健康服務中心由勞動部職業安全衛生署委託成功大學辦理，團隊有醫師、護理師、職業安全衛生及職能治療專家等組成，訪視企業協助檢視員工健康報告、作業環境危害調查等，以發現潛在危害，提供預防措施及改善建議，降低風險，到去年底共協助427家事業單位，進行逾千場次的臨場輔導。

新冠疫情延燒，南區勞工健康服務中心針對企業也有相關服務，專案經理林佩勳指出，傳染病控制也是職安工作範圍，有不少企業前來尋求協助，今年團隊針對未達99人的事業單位免費臨場輔導，協助檢視企業防疫措施是否完備，並建議立即改善作法，以避免疫情蔓延對公司營運造成衝擊。

南市府勞工局長王鑫基表示，除了事業單位外，南區勞工健康服務中心也針對勞工個人提供免費健康諮詢、健康指導、工作適性選配工及復工評估、工作負荷預防、工作相關心理健康評估等服務，溪北駐點時間為每月第二周的星期二上午9時30分至11時30分，地點在民治市政中心世紀大樓7樓，歡迎勞工朋友多利用。

(中時 )