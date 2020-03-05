貿聯-KY(3665)大陸廠區積極努力復工，目前復工率已達70%，公司預估3月下旬有機會回到接近正常產能水準，在生產逐步恢復正常下，貿聯-KY表示，第2季可望優於去年同期，貿聯-KY於2月20日完成與新加坡商Speedy Industrial Supplies Pte Ltd股權買賣契約之簽署，預計今年上半年完成交割，希望藉由此次收購，進一步深耕工業用市場。

儘管因新冠肺炎疫情導致大陸廠區延後復工，貿聯-KY因年前常備的緩衝庫存，適時支撐2月客戶拉貨需求，客戶端尤其在資訊類、車用類供貨維持順暢，公司自結2月合併營業收入達5739萬3000美元、較2019年增加4.63%，累計前2月合併營收為1億946萬6000美元、較去年同期減少5.56%。

貿聯-KY表示，整體客戶需求仍維持穩定，車用以及半導體設備出貨依然強勁，目前大陸廠區復工率已達70%，預計3月中旬後應可接近正常產能水準；雖然復工期間部分物料短缺，以及必要的防疫措施，造成生產效率難以提升，公司將盡可能降低此期間成本增加所造成的衝擊。

貿聯-KY近幾年積極進行垂直整合，陸續啟動併購案，2月20日再與新加坡商Speedy Industrial Supplies Pte Ltd簽署股權買賣契約，以新加坡幣6500萬元現金收購Speedy Industrial Supplies Pte. Ltd.之100%股權，預計2020年上半年完成交割；貿聯-KY表示，公司將藉由此次收購行動，整合下游電子製造服務，獲得更多的客戶與市占，深耕工業用市場，新事業部亦可運用貿聯在北美和歐洲市場的高能見度，未來在全球業務發展上更具優勢。

(時報資訊)