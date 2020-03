好片太多不知從何看起?Netflix繼日前推出10 大熱門排行功能之後,今(5)日宣布與聯合國婦女署(UN Women)共同推出由全球 55 位娛樂產業幕前與幕後的優秀女性創作者聯手策劃的「因為女力無窮」(Because She Watched)特別片單,透過多部精選影集、紀錄片和電影慶祝「國際婦女節」(International Women’s Day)。

Netflix「因為女力無窮」精選片單推薦影片

聯合國婦女署副總幹事安妮塔·巴蒂亞 (Anita Bhatia) 表示:「這次合作的挑戰,是訴說關於女性的故事,以及展現各種樣貌的女性。我們要將不為人知的故事展現在眾人眼前,並讓大家知道唯有讓女性的聲音出現在幕前、幕後與影視作品的各個層面,這樣社會才能真正的繁榮綻放。」

今年國際婦女節的主題為「我是平等世代:落實婦女權利」(I am Generation Equality: Realizing Women’s Rights),Netflix 所推出的精選片單為此量身打造,讚頌這些故事,以及在劇中啟發我們的女性。「因為女力無窮」片單內容包括《難,置信》(Unbelievable)、《華麗追隨》(Followers) 、《黑月》(Luna Nera) 、《勁爆女子監獄》(Orange is the New Black)、《獅心企業家族》(Lionheart) 和《性愛自修室》(Sex Education) 等。這些影視作品為我們開啟了重要且艱難的對話,且挑戰我們看世界的觀點。

Netflix 與聯合國婦女署此次的合作,也獲得台灣名模林志玲的高度肯定,並分享自己的成長歷程:「在環境與時間的見證下,我自己經歷了探索女性自主自覺的過程:最重要的是如何擺脫表淺的束縛,走出恆久的內在價值。我深信只要堅持自己的原則和善意,不忘初心、無欲則剛,溫和的力量與堅毅的態度,就能讓每個階段的自己自信成長。」另外,林志玲也推薦了四部呼應國際婦女節精神的 Netflix 原創與經典影視作品,包括《羅馬》(ROMA)、《王冠》(The Crown) 與《第凡內早餐》(Breakfast at Tiffany’s)以及《美國小姐》(Miss Americana)。「我們可以在這些作品中效仿任何一個好的精神。每個人都是不一樣的個體,很多迷人的女性角色並不在於完美無暇,而是她們真實的脆弱、糾結和失敗,都能讓觀眾感同身受。走過這些經歷和挫折中的成長蛻變,自我意識和自信心逐漸形成和鞏固,這些就是優質作品和劇中角色給觀眾的正向啓示。」

「因為女力而無窮」Netflix主頁畫面。

欲觀賞此精選片單,請至下方連結或上 Netflix 網站搜尋「因為女力無窮」。 片單中的每部作品都標有「 XXX 的婦女節推薦」字樣,方便會員一眼得知作品的推薦人。 另外,會員也能挑選「因為女力無窮」的使用者圖示,向片單收錄作品中自己喜愛的女性角色致敬。

