新冠疫情仍嚴峻，不過花蓮有人居家檢疫期間還趴趴走，花蓮縣衛生局已裁罰3件，1件剛剛開單，行政執行署花蓮分署表示，已有2件繳交罰款，如果未在期限內繳納罰款，將請縣衛生局盡速移送花蓮分署，強制執行。

花蓮分署指出，因應嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例施行及疫情中心1級開設，花蓮地檢署今天成立「疫情應變專組」，由檢察長洪信旭指派主任檢察官周芳怡擔任召集人，加強聯繫並強化相關防疫措施及查處作為，並建立聯繫窗口加速違規案件移送執行。

花蓮縣至今並無重大哄抬、囤積防疫物資之情事。不過縣內發生3起居家檢疫隔離者，因不遵守規定而趴趴走，遭裁罰的案例。

衛生局副局長鍾美珠說，2件屬居家檢疫，遭開罰10000元，1件則是稍早寶瓶星號郵輪下船者須居家健康管理，卻出現在健康會館，衛生局依法裁罰3000元。呼籲要受檢疫隔離者，於檢疫期間需留在家中（或指定地點）不外出，亦不得出境或出國，不得搭乘大眾運輸工具，並配戴口罩、勤洗手及早晚測量體溫等措施，期使防疫滴水不漏及更加落實。

(中時 )