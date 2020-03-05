根據房地產市調機構統計，去年北台十大建商排行，寶佳以逼近800億元奪下桂冠，專家分析，進榜的建商，十有八九都是靠重劃區大量接案，衝出案量，但今年因台北市都更大案崛起，建商勢力版圖又將大洗牌。

北台灣2019年「十大建商」排行榜

根據住展雜誌統計，2019年北台灣（新竹以北含宜蘭）「十大建商」排行榜，勇奪十大建商桂冠的是寶佳機構，去年在北台灣推案量逼近8百億元，已連續2年摘下冠軍，第2至第10名依序為富宇建設、麗寶機構、華固建設、興富發建設、遠雄建設、冠德建設、馥華機構、甲山林機構、立信機構等建商。

住展雜誌研發長何世昌表示，去年北台十大建商有兩大特色，一是規劃產品大多以首購宅為主，二是推案大多集中在重劃區，凡在重劃區擁有大量土地的建商，案量都有機會強力擴增。

何世昌指出，近十年來，寶佳只有2017年讓出冠軍寶座，其餘年度全都順利稱霸。寶佳去年推案重心擺在土地存貨量大的新興重劃區，新北與桃竹等地的重劃區幾乎都有寶佳的身影。

亞軍的富宇建設，去年北台灣推案量約271.5億元。富宇去年推案集中於桃、竹地區，尤以A7重劃區案量逾250億元最多，其中「富宇上城」案量多達120億元，是當地的指標大案。

麗寶機構去年推案量激增百億元，排名由前年的第7名一舉躍升至第3名，總推案量近262億元，建案多集中在板橋江翠北側、新莊副都心與八德擴大重劃區，指標案多走平價與中、小坪數路線等。

第四名為華固建設，去年推案量約233億元。華固去年主要鞏固台北市市場，且產品走高品質與高價位路線，如「華固翡儷」、「華固馥儷」，都是該區段相對高單價建案。除了住宅案，華固近年也大舉回歸商、廠辦市場，順勢推出，預期未來還有多個商、廠辦案將推出，案量應當不小。

興富發去年北台灣推案量約219億元，去年興富發房型規劃具有高度市場派的味道，幾乎都是首購型產品，部份建案還有低首付、公司貸等優惠方案，取得不錯的銷售成績。

遠雄建設以204.5億元拿下第六名。遠雄建設去年推案全在重劃區，包括新店央北、板橋江翠北側、中和華中橋西側、新莊副都心、龜山A7，還有甫開發完成的小檜溪重劃區，也搶在第一年推出「遠雄青溪」等案。

何世昌指出，從2019年十大建商排行榜單來看，大多數建商都押寶「首購宅」，產品坪數規劃以20幾坪、30幾坪為大宗，只有極少數有大坪數房型。其次，上榜的十家建商，幾乎都在重劃區推案，可以說是「得重劃區者得天下」。但今年因台北市都更大案崛起，建商勢力版圖又將大洗牌，排名競爭更加激烈。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)