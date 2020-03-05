新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全球口罩大缺貨，許多國家更一度上演「口罩之亂」，台灣也不例外。現在反而捲起一波「口罩套」熱潮，許多人購買口罩套來延續使用期限，但一名人妻看到老公買回來的口罩套時差點崩潰，直呼這花色實在太羞恥，完全「戴不下去」。

在實名制口罩政策頒布後，如何延續口罩壽命成了最新課題，也讓業者發現新商機，「口罩套」頓時成為近期的民生夯貨。然而，一位人妻在《爆怨公社》無奈指出，老公也趁著這波熱潮和別人團購了口罩套，但她看到實品後差點崩潰，想說這花色怎麼有點眼熟，直呼「那個廠商...你確定你做的是口罩套不是男生的四角褲？」指這配色根本就和老公的四角褲一模一樣！

一位人妻在《爆怨公社》無奈指出，看到團購的口罩套實品後差點崩潰，想說這花色怎麼有點眼熟，根本就是老公的四角褲。（摘自臉書：爆怨公社）

人妻PO出照片，可見五個口罩套都是「格紋花色」，的確像極了經典男士四角褲。網友看了也被逗樂回說「內褲口罩成套的概念」、「以後就看口罩套就知道今天內褲穿什麼了」、「廠商OS：今年的內褲庫存終於清完了」。

人妻最後表示，在問完老公後才得知，原來群組裡面已開過很多團，都不同花色，無奈的是，老公剛好就跟到這「內褲團」，讓她哭笑不得。

(中時電子報)