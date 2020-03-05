倫元投顧分析師陳學進表示，台股5日開高走高，終場上漲122.47點，漲幅1.08％，收在11,514.82點，櫃買指數表現更加強勢，終場上漲2.5點，漲幅1.75％，以145.18點作收。

三大法人方面，外資續買9.66億元，投信續買14.61億元，自營商轉買7.72億元，外資於台指期貨市場上持續加碼2,762口多單，累計淨多單部位為29,764口，心態呈現相對謹慎保守。

台股本周強彈後慢慢接近月線關卡，短線恐遇阻力，但後續若有拉回，反而是進場的好機會，主要原因有三。其一，以美股角度，四大指數於2日觸底止穩後，皆出現強勁的反彈行情，顯見最壞的狀況已過，市場信心將可望逐步恢復。

其二，大陸確診病例快速降溫，疫情逐步獲得有效控制，供應鏈廠商有序復工、提高生產效率，市場最為擔心的斷鏈及缺料問題都將可望獲得解決。其三，全球央行及政府為因應新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，積極展開護盤動作，除美國聯準會（Fed）緊急調降二碼利率外，澳洲央行、馬來西亞央行也同步降息，將有利於全球資金行情再起。

個股方面，本周納入投資組合的倉和，擁營運轉機題材，維持多頭趨勢，儘管股價創下348.5元新高後，呈現高檔震盪整理的走勢，但近兩日量縮止穩收紅K棒後，預期後續只要量價不失控，配合公司及法人心態偏多不變，續漲再創新高的機會可期。

操作方面，若等疫情好轉，甚至完全解除後才進場布局，多數績優股早就飆翻天，既然最大的危機已過，短線若有拉回，逢低都是低接進場的好機會，只要選對趨勢、產業及個股，後市獲利可期。

(工商 )