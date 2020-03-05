華冠投顧分析師吳官隆表示，整體而言，台股上市大漲、上櫃大跌，以及陸股大漲，台股多頭行情啟動，加權指數表態上攻，短線許多跌深股都有表現的機會，宜耐心抱住等待反攻號角響起。

他指出，美國總統初選由拜登勝出，美股大幅上漲慶賀，道瓊指數大漲1,173點、收在27,090點，費半指數亦勁揚4.94％，帶動亞股5日普遍走高，其中陸股尤為強勢，下午盤的上證指數彈升1.88％，短線站上關鍵的3,019點，中線趨勢轉強，建議續抱陸股，來回操作賺取價差。

台股5日強彈122點、收在11,514點，成交量1,440億元，留有量增紅棒，盤面電子股表現不俗，蘋概三王全面收在當日相對高點，散熱模組及發光二極體（LED）明顯出現拉抬走勢，矽晶圓也重啟攻勢。

個股方面，本周納入投資組合的元大滬深300正2，5日漲1元、收17.97元，60日線支撐位於17.9元，KD指標在57繼續往上轉強。本周四上漲增量，終場收長紅，周五有機會補量延續漲勢。

(工商 )