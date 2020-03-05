全球疫情加劇衝擊各大行業，百貨龍頭新光三越亦以短短三周時間快速串連兩大外送平台Uber Eats、foodpanda，自3月6日起全台集結高達260家餐飲櫃位推出美食外送，從試賣結果發現包括GB等大型餐廳外送客單更比實體店還高超過千元以上。

新光三越商品部副總歐陽慧指出，原本合作美食外送服務計劃於今年第三季推出，但從擴大會員服務、提供餐飲品牌夥伴更多銷售機會點的角度出發，新光三越團隊加快腳步，僅花三週的時間，邀請兩大外送平台Uber Eats以及foodpanda合作，更延攬新光三越店內超過260家知名餐飲專櫃共同參與，快速在新光三越APP上擴增美食外送服務。

歐陽慧說，以新光三越全台15家店餐飲專櫃家數約300家，除了冰、拉麵等無法在送達消費者手上保持品質無法外送到位外，目前260家餐飲專櫃約占餐飲總占比85％，下周全台15店美食外送全數到位。

歐陽慧說，2月28日首波與Uber Eats合作，在新光三越全台6家分店先行試營運以來，添好運、金子半之助表現都好，GB鮮釀客單有1,000多元、瑞記海南雞飯客單也達400多元，客單甚至比實體店高，表現出乎預料之外。

本周6日起加入foodpanda，破天荒讓兩大美食外送平台同台，全台可點購商品涵蓋140至150品牌、超過260專櫃的餐廳和小吃美食。三大亮點為「人氣品牌最多」、餐點「線上線下同價」只需多付運費、超過10款餐點「限日限量買1送1」。人氣品牌有春水堂、珍寶海鮮餐廳等，其中有20家首次外送的餐廳有鐵火牛排、檀島香港茶餐廳等，未來還會新增客製外送餐點，像是欣葉自助式日式料理預計特製日式便當。 近期新光三越加速數位化屢見成效，包括beautySTAGE美麗台擴大類別，增加到3,000多項商品，由於免運費優惠，業績與去年同期相比成長5倍；新光三越APP「精選優惠」專區更在1、2月業績倍數成長，2月宅配到府開跑後，更有9成會員仍選擇到店取貨，顯見未來宅配成長空間大。

(工商 )