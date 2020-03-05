看好東南亞消費市場的前景，主要以東南亞為營運基地的塑合板廠綠河-KY（8444）及紙尿褲廠泰昇-KY（8480），在泰國、柬埔寨、越南新設的產線，今年都會投產。業者預期，在新產能的加持下，今年的營運績效會比去年好。

泰昇去年營收19.77億元、年增13.37%，稅後淨利3.45億元，雙創歷年新高，EPS為8.79元。

深耕東協市場的泰昇，去年在柬埔寨、越南新設的五條嬰兒拉拉褲生產線，今年會提升產能利用率。

另外，泰昇表示，公司近期擬併購一家歐州醫療器材通路商，藉此拓展歐洲市場，今年營收成長動能一定會比去年強。

至於新冠肺炎疫情是否會影響到營運的動能、原料的供應；泰昇指出，近期雖多數產業受到肺炎疫情影響巨大，但泰昇因主要營運市場位在東協新興國家，因此沒有受到太大波及。在供應鏈方面，公司對大陸地區的供應商多有掌握，不致有斷貨、缺料問題。

主要以泰國為生產基地的綠河，去年規劃新建的塑合板第三廠，預計今年可量產，到時，整體產能就可達到50萬立方米，為亞洲第一。

去年營運表現欠佳，處於虧損的綠河指出，今年在新產能投入，且較能掌握原材料成本、整體產效提升下，預期今年將有不一樣的表現。

雖處於淡季，綠河今年1月的營收1.99億元，已恢復成長動能，年成長率9.66%。

(工商 )