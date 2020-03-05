「我買到阜杭的厚餅夾蛋，比買口罩排隊還快！」、「假日下午去興波咖啡，不到20分鐘就可以進場，沒有客滿喔！」近期許多網友在臉書上分享「排隊的店」現況，不管是平價美食還是冠軍出身的咖啡館，以往排隊人潮嚇得許多本地客退步三怯，如今卻成了大家樓上招樓下趁機趕去朝聖的店。

2月底開始，陸續有網友在臉書貼文分享登門拜訪「名店」的經驗，最關鍵的字都是說「不用排隊了！」像是北市善導寺捷運站旁、華山市場2樓的「阜杭豆漿」，除了是本地知名的老字號早餐美食之外，更因為其口碑流傳到日、韓、陸等多國外籍觀光客，開始視此為造訪台北必吃的中式早餐店。

有網友假日在華山市場附近藥局等著買口罩，排隊時間相當長的過程中，抽個空檔上樓不到幾分鐘就買到阜杭豆漿的厚燒餅夾油條及豆漿，就在臉書貼文說「快來阜杭，比買口罩快多了！」

民眾分享不用排隊第一次品嘗到阜杭豆漿的厚燒餅夾油條。（圖／李蕙璇攝）

另一名網友3月5日星期四上午9點許經過華山市場，不僅沒有看到過往一樓騎樓大排長龍，直驅到二樓阜杭豆漿的櫃台也是直接可以點豆漿、蛋餅，整個結帳、端盤到用餐區的過程不到五分鐘，也是讓該名網友嘖嘖稱奇po文貼照片說「阜杭豆漿不用排隊了！」

3月5日星期四當天中午，在阜杭豆漿櫃台前排隊人潮約15人左右不斷地前進。（圖／李蕙璇攝）

記者遂於當日中午12點抵現場，此時正達午休用餐時分，現場人潮已湧較前幾個小時地熱鬧，華山市場2樓的「阜杭豆漿」櫃檯前的排隊人潮約有10-15人左右，行進相當快速，大約等個5分鐘即可點單。而排隊人潮未如過往須排到1樓騎樓。

類似景象也出現在靠近華山藝文特區的「Simple興波咖啡」，儘管有限制消費時間2小時，還是有網友在2月29日星期六下午前往造訪，「聽說興波的拿鐵咖啡、抹茶捲很有名，就有心理準備來排隊。沒想到一到現場大約排個15人左右，不到20分鐘就可以入場」

興波咖啡的堅果拿鐵咖啡。（圖／李蕙璇攝）

網友還說，當服務生帶位到2樓座位區時，也沒有完全客滿，不曉得是不是店家刻意的。根據店員跟消費者說，疫情爆發後確實有受到影響，平日的白天較無須排隊，下午與假日還有些排隊人潮，而與未爆發疫情前的排隊盛況，確實消減許多。

2月29日下午網友拍攝興波咖啡2樓現況。（圖／李蕙璇攝）

興波咖啡在2月29日周六下午的排隊人潮。（圖／李蕙璇攝）

第一次到興波咖啡品嘗的抹茶捲、提拉米蘇。（圖／李蕙璇攝）

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(中時電子報)