◎口罩不用去藥局買了！3團體擬採預約配送

政府施行口罩限量實名採購制以來，許多都會區民眾仍須要排很久的隊才能買到或甚至買不到，但隨著口罩產量日增，衛福部長陳時中今天表示，考慮在學校配送口罩，讓家長不用去外面藥局買，此外也考慮針對企業施行預約制。

◎警憂感染 全國性酒測暫時取消

新冠肺炎疫情在全球肆虐，台灣地區病例也持續增加，內政部長徐國勇表示，為避免傳染，目前已暫時取消全國性酒測。

◎林子偉傷勢不嚴重 有望進開季名單

林子偉在昨日紅襪對上洋基的比賽中，疑似在守備時出現狀況，2局上半就退場休息，連一個打席都沒進行，隨後報導出有左腿緊繃傷勢。今日美媒報導，林子偉傷勢並不嚴重，只需要休息幾天，還有機會進開季名單。

◎按摩妹被襲胸 怒甩巴掌判防衛過當

北市林森北路某SPA紓壓會館的盧姓女按摩師，不滿孫姓男客摸她胸部，還嗆「你們小姐不能摸是不是！」，氣得賞孫男耳光，雙方爆發肢體衝突鬧上法院。台北地院認為盧女「防衛過當」，依傷害罪判拘役10日，得易科罰金1萬元，可上訴。

更多新聞請看中時電子報

(中時電子報)