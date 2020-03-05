今年大學個人申請將於3月23日、24日受理報名，4月15日至5月3日期間將舉行第二階段甄試，大學招聯會今(5)日表示，考量到醫牙校系招生名額受政府管控，且競爭激烈，面試與筆試仍需辦理，不受新冠肺炎疫情影響，也將研議是否由教育部補貼交通費。

大學招聯會今日舉行常務委員會，討論今年大學個人申請考招流程的應變之道。各大學代表在會議中達成共識，認為招生簡章歷經多年專業經驗累積，已是取才最適當方式，不希望因疫情衝擊，影響選才可信度及鑑別度。

大學招聯會指出，會議決議，個案考生如因疫情無法參加甄試，以及單一學校或學系，因疫情影響無法辦理甄試的情況下，啟動應變機制。

招聯會執行秘書、清華大學副校長戴念華表示，常委會決議若因疫情停班、停課，大學校系應先啟用備援試場，同時校系可安排考生全部集中於備援試場，若有需要也可安排遠端視訊進行二階甄試。

戴念華也提到，若校系無備援試場，除醫牙校系外，一般校系可啟用調整配分比例的應變方案，亦即取消面試筆試實作，改以學測加書審計分，占分方式則把原先採用面試筆試實作的分數，分給學測及書審。

至於醫牙校系招生工作，大學招聯會認為，名額受限於政府管控，與一般校系不同之處，因此仍維持面試。各醫牙校系考量選填考生集中於高分群，競爭相當激烈，若取消辦理面試、筆試，實作難以選才，加上校系表達有足夠能力因應疫情變化，因此，醫牙校系面試與筆試實作仍需辦理，但學生需自費搭乘防疫車隊車輛至試場，再由學校接手安排應試，招聯會考量學生交通負擔增加，也建議教育部研議補貼交通費的可行性。

大學招聯會也提到，滯留境外無法回台的考生，必須在3月15日前透過原高中學校向招聯會反映，申請適用甄試應變方案，舉證說明在甄試前，無法入境參加二階甄試的不可抗力因素，審核通過才適用應變方案。

大學招聯會指出，在國內需居家檢疫、隔離、通報採檢或確診病例的個案考生，則須向甄選會提出申請，經教育部與疾管署動態勾稽確認學生的實際狀況，才符合適用條件。至於在3月5日公告後個人因素出國者，則不得適用應變方案。

(旺報 )