台灣口罩害日IT大臣被電翻！ 意外引爆日本內閣世代鴻溝

口罩荒 日科技大臣遭嗆：台灣善用IT防疫 日本呢？

台灣在對抗2019年新型冠狀病毒之際推出口罩線上查詢地圖作法在日本引起關注。日本科技大臣今天在國會被議員質詢問到「台灣善用IT防疫，日本有嗎？」

據《中央社》報導，日媒日前曾以「38歲IQ180的台灣天才大臣引起全世界關注」為題報導，稱讚台灣防疫一級棒，政務委員唐鳳是關鍵角色，透過IT專業製作口罩地圖，且做出路線圖，日媒還以「別人的IT大臣是38歲天才，我們的是70多歲老人」相互比較。

日本在野黨立憲民主黨參議員石橋通宏質詢現年79歲的日本資訊科技（IT）大臣竹本直一說：「台灣善用IT，在緊急的時候能提供資訊，竹本大臣，你有做些什麼嗎？」

竹本回答：「關於利用公開資料的方法，我認為台灣是運用民間創意設計出許多提供資訊的應用程式。」

日本《朝日電視台》報導，質詢的議員和答詢的大臣顯得雞同鴨講，速記人員幾度無法記錄。

竹本又說：「總之也會將台灣的事例納入參考，有關緊急情況下的物品管理、發訊通知方式，將與相關的省廳（部會）進行聯絡、討論。實情就是如此。」

(中時電子報)