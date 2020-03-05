政府近日偵破多起大陸網軍以臉書人頭帳號，在新冠疫情期間散播疫情相關的假消息。陸委會在今日進行回應。

陸委會發言人邱垂正表示，大陸社群網站微博等平台網民的利用大量的臉書、人頭帳號、粉絲專頁跟 Line帳號進行散布，內容多為渲染台灣疫情失控等假訊息。我方已經掌握相關證據並進行偵辦。

邱垂正稱，國台辦的說法是不攻自破的，目前疫情嚴峻，我方進行人員管控，以防疫優先；呼籲陸方也應以防疫來考量，勿有過多政治口水。

另外，日前行政院長蘇貞昌稱，包機問題卡關在陸方。國台辦回應稱這是蘇式「謊言」，陸委會也對此有相關回應。邱垂正稱，我方立場始終如一，秉持檢疫優先；相關華航班機以及隨機醫護人員都已準備待命，政府也採取公開透明的模式，我方不接受國台辦的政治口水。

美方今日通過《台北法案》，陸委會也在記者會上感謝美方支持台灣兩岸政策，並重申政府在兩岸事務立場不會有任何改變。

(中時 )