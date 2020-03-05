新冠肺炎感染人數持續增加，財政部今日公布營業稅、牌照稅、房屋稅、菸酒稅、貨物稅、特種貨物及勞物稅、綜所稅及營所稅等八大稅目延期及分期繳納機制，至少可延長30天，不論可延長的稅目及延長的時間，都超越過去SARS、高雄氣爆等非常時期，堪稱史上最大規模延長、分期繳稅措施。

財政部說明，依《稅捐稽徵法》第10條規定，因天災、事變而遲誤依法所定繳納稅捐期間者，稅捐稽徵機可視實際情形，公告延長其繳納期間。對於納稅義務人、扣繳義務人、營利事業的負責人、主辦會計人員或受委任辦理申報的代理人等，因新冠肺炎接受隔離治療、居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫等事由影響，無法於法定期間內完成申報繳納稅捐，主動公告延長申報繳納期限。

適用對象上分三大類，除了個人，還包括營業人、產製廠商、營利事業或教育、文化、公益、慈善機關或團體因其負責人、主辦會計人員或受委任辦理申報的會計師、記帳士、記帳及報稅代理人，於法定申報繳納期間內接受治療、隔離或檢疫者；或因本人、主辦會計人員或受委任辦理申報會計師、記帳士、記帳及報稅代理人，於法定申報繳納期間內接受治療、隔離或檢疫者，都可延長。

適用稅目上，如營業稅、貨物稅、菸酒稅與特種貨物及勞務稅的申報繳納期間申報繳納期限分別展延至今年3月31日、4月30日及6月1日。108年綜所稅及營所稅結算申報期間在今年5月1日至6月1日者，申報繳納期限展延至今年6月30日。財政部官員表示，如果30天仍不足，可再延後至治癒後20天內報繳。

(中時 )