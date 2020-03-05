受到新冠肺炎疫情衝擊，美股上周慘崩逾3500點，市場哀鴻遍野，但卻有一票放空美股的投資人，在7個交易日內獲利超過500億美元（約台幣1.5兆元）。

美國財經媒體報導，在2月24日至3月3日期間，美股新增的空單增加近150 億美元，使美國國內股票押空的總金額高達8480億美元。據金融分析公司S3 Partners數據顯示，這些放空投資人的獲利依市值估算約513億美元，而這段時間，標普500指數下跌10％左右。

報導指出，S3 Partners表示，自2月24日以來，最賺錢的空頭標的非特斯拉莫屬。特斯拉這7天當中股價狂殺17％，賭空投資人趁機狂撈11億美元，彌補年初至今90億美元虧損中的一部分。

若按獲利幅度計算，天然氣生產商Tellurian Inc.是賣空者的最大印鈔機，當Tellurian股價暴跌76％時，就獲得111%的報酬。

不過S3 Partners指出，美股近日跌深反彈後，除了空頭有持續回補的跡象外，仍新增146億美元空單，由於持有與決策時間非常短暫，獲利的空間也遭到壓縮。

(中時電子報)