高雄市政府的社會住宅政策遭質疑，高雄都發局長林裕益5日表示，台灣住宅需求，南北大不同，高雄房屋租售價位與北部差異大，實在不宜用北部人的角度，來決定高雄住宅政策，而高雄市政府以「需求」導向，推行6大住宅輔助計畫，其中「租金補貼」可以選擇自家就學就業方便地點居住，最受市民歡迎，未來，都發局陸續評估適合土地、及財務計畫，持續興建社會住宅。

林裕益指出，高雄幅員遼闊，興建社會住宅的地點，並不能完全符合大多數市民就業、子女就學的需求。從實務考量，以市民居住需求導向，規劃推行6大住宅輔助計畫，提供市民依自身家庭的實際需要，選擇輔助的方案。

他說，都發局為了落實推動照顧弱勢的施政理念，在規劃高雄住宅政策方面，必需考慮到高雄在地市民的實際需求，儘量讓大多數有需要輔助的市民家庭，都能得到市府適合的資源協助。

林裕益表示，政府各項施政，不外乎就是要讓人民「安居樂業」，有安居，才能樂業。因此，都發局規劃住宅政策或方案，都要求業務單位必須先分析瞭解各地市民的居住需求，再逐一提出新的輔助方案，例如「老青共居」、「首購優貸」、「單身及婚育家庭補貼」等，希望能全面性照顧到各年齡層，包括輔助補貼、租屋、購屋、修繕、重建、共居等配套措施。

高雄都發局強調，目前推動的6項住宅輔助計畫，包括有「住宅補貼」、「包租代管」、「社會住宅」、「首購優貸」、「重建整維」、以及「老青共居」等，每項都是從市民的居住需求思考規劃，同時也兼顧高雄居住環境的特性，提出符合大多數市民的需求，規劃推出輔助方案。

都發局指出，以去年為例，所開辦住宅補貼，市民需求選項最大。包括「租金補貼」、「自購貸款利息補貼」、「修繕貸款利息補貼」，以及專屬青年族群的「單身青年及鼓勵婚育租金補貼」方案，共有13,015戶申請受惠。申請戶可以依自家需求，選擇就學就業方便的地點租屋，是目前最受高雄市民喜歡的選項。

都發局說，韓市府上任一年，即陸續推動3處社會住宅之興建。包括「苓雅區機11社住宅」245戶、「前金區舊警舍社會住宅」45戶等二處動工、以及規劃設計「三民區中都社會住宅」114戶，也預定於今年底動工，3處總計407戶，比以前高出許多。

(工商 )