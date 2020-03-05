股東會旺季，投資人群聚，如何防止新冠肺炎蔓延？據金管會調查顯示，6月已有6天是「超級股東會日」，即6月12、15、16、17、18及22日，每天都有100家上市櫃公司舉行股東會，金管會主委顧立雄5日表示，4月或5月左右將會公布股東會開會指引，即協助各公司安全召開股東會。

金管會也統計，以2019年股東會來看，開會人數逾千人的只有1家公司，另外有9家股東會人數是介於200到1千人之間，而10家大型股東會在今年只有二家撞期在同一天，不過因為地點不同，也不會造成「人潮群聚」。

不過，金管會還是鼓勵各公司及股東儘可能採取電子投票來取代親自參加股東會，以2019年來看，已有52.5％使用電子投票；證期局副局長張振山說：「只要有手機、平板電腦就可以使用電子投票平台，其實不用跑現場。」

上市櫃公司共1,649家，已有1,644家申報今年股東會日期，剩下5家尚未申報，依據證交法規定，6月底前一定要舉行股東會，延遲或未舉行依法就是罰24～480萬元。

6月目前已有6天是當天滿百家股東會，即不能再登記，張振山說還有14個營業日未額滿，可再容納500多家公司登錄，所以上市櫃公司仍有極大的空間去選擇股東會的日期。

6月超級股東會日主要集中在月中，從12日開始，及隔周的15、16、17、18日，再加上22日，每天都是100家公司舉行股東會，金管會已要求集保公司儘快設計出開會指引，即如何協助上市櫃公司安全舉行股東會，及避免因股東群聚造成疫情擴散。

(工商 )