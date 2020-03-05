AMD今日與勞倫斯利佛摩國家實驗室（LLNL）以及HPE宣布LLNL即將上線的El Capitan exascale等級超級電腦將搭載AMD新一代EPYC CPU、AMD Radeon Instinct GPU以及AMD ROCm開源異質運算軟體。

El Capitan系統擁有超過2 exaflops的雙精度效能，預計在2023年初交付，預期將成為全球最快超級電腦。這項創紀錄效能將協助美國國家核能安全管理局（NNSA）執行主要任務，確保美國國家核能貯備的維安、防禦以及可靠性。

基於AMD核心的節點將進行優化以加速人工智慧（AI）與機器學習（ML）方面的工作負載，將AI與ML擴大運用在NNSA各項任務的研究、運算技巧以及效益分析。

AMD全球資深副總裁暨資料中心與嵌入式系統事業群總經理Forrest Norrod表示，El Capitan將藉由AMD新一代EPYC CPU以及Radeon Instinct GPU的效能，帶動HPC與AI前所未有的進展。藉由我們在高效能運算方面奠定的紮實基礎，並加入許多顛覆性同步功能，AMD力助NNSA Tri-Lab實驗室團隊-LLNL以及洛斯阿拉莫斯和桑迪亞國家實驗室-達到其關鍵任務目標，並為業界AI新進展做出貢獻。我們深感自豪能持續與HPE以及NNSA合作，一同為我們exascale等級的工作做出貢獻，並期盼在2023年初交付全球最強大超級電腦。

El Capitan內含的AMD技術包括：AMD新一代EPYC處理器，代號為「Genoa」，內含「Zen 4」處理器核心。這些處理器將支援新一代記憶體與I/O子系統，支援AI與HPC工作負載。新一代Radeon Instinct GPU，基於針對HPC與AI等工作負載優化的全新架構。這些GPU將採用新一代高頻寬記憶體，並針對最佳化深度學習效能進行設計。

AMD第3代Infinity架構，將提供高頻寬、低延遲的連結通道，銜接El Capitan每個節點內的4個Radeon Instinct GPU以及1個AMD EPYC CPU。此外，AMD第3代Infinity架構為CPU與GPU配置統一記憶體，讓程式設計者更容易存取加速運算資源。增強版開源ROCm異質編程環境，發揮AMD CPU與GPU的綜合效能，達到最高效能極限。

(時報資訊)