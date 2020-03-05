櫃買中心公告，飯店業者亞都麗緻（5703）因有重大事項待公布，上櫃股票明（6）日起暫停交易，待公布上述重大訊息後再申請恢復交易。市場對此揣測，可能跟旗下直營的台中亞緻大飯店營運將有變動有關。

亞都麗緻旗下包括台北亞都麗緻、台中亞緻2處直營據點，近年營運狀況轉弱，2017、2018年每股分別虧損0.11元、0.81元。2019年自結合併營收8.21億元，年增0.43％，自近10年低點回升。前三季稅後虧損0.54億元、每股虧損0.77元，虧損幅度年減約24.51％。

台北亞都麗緻大飯店於1979年開幕。2006年投資設立台中亞緻大飯店，於2007年3月正式開幕，隸屬於旗下子公司亞緻酒店。另外，也透過子公司麗緻管理顧問發展旅館加盟管理顧問業務，子公司亞緻餐飲負責發展館外餐飲業務。

不過，台中亞緻大飯店開業13年來，經營績效始終未盡理想。據亞都財報揭露，該據點隸屬的子公司亞緻酒店，僅在2015年實現獲利，其他時間均處虧損。自2007年至2019年第三季，子公司亞緻酒店累計虧損達3.5億元。

(時報資訊)