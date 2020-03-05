因應新冠肺炎疫情，內政部長徐國勇今天宣布警政署暫時取消全國性酒測，但地區性酒測還是要做；台南市長黃偉哲表示，防疫期間台南市警察局取締酒駕勤務照常執行，酒後駕車危害市民生命、財產安全甚鉅，市警局仍將持續攔査取締，但防疫期間為避免民眾及員警遭受感染風險，暫停酒精檢知器使用。

台南市警局指出，台南市維持酒測勤務，但依內政部警政署規定，暫停酒精檢知器使用。執勤員警一律佩戴口罩及乳膠手套，並攜帶隨身型乾式洗手液，做好自我保護措施，另市警局近期也將配發護目鏡，供執勤員警防護使用。

此外，同時要求員警於取締酒駕勤務應保持一定距離，先觀察駕駛人行為及有無酒氣、酒容，對於疑似飲酒者，才要求駕駛人下車進行酒精濃度檢測，檢測時特別提醒受測者對酒測器之吹嘴吹氣，不要有倒吸行為。使用後均以消毒漂白水擦拭儀器外觀後，才提供下一位駕駛人使用，確保民眾安全，使用後之吹嘴，也應用塑膠袋包覆後卸除妥善處理。

(中時 )