由於新冠肺炎(COVID-19)疫情衝擊，台灣當局擬推出「振興抵用券」以減緩疫情造成的產業衝擊，外送平台 foodpanda 也跟隨這股振興經濟的風潮，今（5）日宣布於三月祭出免服務費優惠，攜手餐飲店家共同翻轉現況！即日起， foodpanda 全台天天免費外送，無論選擇 foodpanda 美食外送或是 pandamart 熊貓商城生鮮雜貨外送服務，於平台消費滿 50 元，毋須輸入優惠碼即享免費外送！

foodpanda 觀察平台近兩個月的訂單量，美食外送訂單增長 2 至 3 成，而生鮮雜貨訂單更有 5 倍的成長，可見消費者正降低外出頻率，且期望在家自己開伙，因此 foodpanda 祭出三月全台天天免費外送，除了讓消費者能夠在家安心用餐享受美食，也讓餐廳業者能透過外送平台的訂單減緩疫情對營運的衝擊，對於各大醫療院所與居家檢疫的民眾更是一大福音。

美食外送產業不僅協助各類店家渡過非常時期，共同為消費者提供最符合需求的服務，也帶來自由的兼職機會，可解決受疫情衝擊而延伸的無薪假現況。 foodpanda 目前為全台上萬名外送夥伴提供增加收入的機會，除了彈性、自主的服務時段及型態，許多人亦受 foodpanda 雙周領報酬、今天申請明天上線、免費團險等現行制度吸引而加入外送行列。目前 foodpanda 為了讓有短期就業需求的民眾也能無負擔的加入外送夥伴的行列，現階段加碼祭出完成 50 張訂單即領 2,000 元獎金的新制。 foodpanda 希望在疫情期間，除了讓消費者透過免服務費更恣意的享受即時外送服務，也能因美食外送平台的兼職機會穩定生活品質，創造更多可能性。

(中時電子報)