北斗分局勤務指揮中心獲報後，立刻指派埤頭分駐所警員全副武裝前往查緝，並將其逮捕歸案。（北斗分局提供／吳建輝彰化傳真）

新冠肺炎疫情持續燃燒，政府全力防堵疫情擴散，要求國人海外旅遊從警示區回台，需居家檢疫14天，彰化北斗一名19歲胡姓女子，2月24日轉機從香港返台，違反14天內不得外出規定，竟然跑到溪州男友家，遭警方查獲，胡女遭依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，函請彰化縣衛生局依法辦理。

19歲胡姓女子母親為陸配，過年返陸，24日轉機從香港返台，竟然違反規定在居家防疫期間趴趴走，３月２日跑到溪州男友家，胡姓女子是由男友開車到北斗家中載她，北斗分局勤務指揮中心接獲電子監控防疫專用手機發報得知，立刻指派埤頭分駐所警員全副武裝前往查緝，並將其逮捕歸案。

北斗分局長謝錫釗表示，新冠肺炎持續蔓延，防疫期間全民須配合相關防疫措施，民眾若違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第2項規定，將處新臺幣10萬元以上1百萬元以下罰鍰，呼籲民眾勿以身試法。

(中時 )