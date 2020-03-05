國立中山大學海洋科學系教授宋克義（左戴墨鏡者）的研究團隊在太平島發現200隻海龜出沒，認為該地堪稱世界最美的「海龜島嶼」。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

海龜研究有新突破！國立中山大學海洋科學系研究團隊在太平島發現200隻保育類海龜集體活動，研判該地區周邊可能有上千隻海龜棲息，規模遠超過全球海龜密度最高、有上百隻海龜棲息的小琉球，堪稱世界最美的「海龜島嶼」。

中山大學海洋科學系教授宋克義的研究團隊透過空拍機調查太平島周邊海域時，發現近200隻海龜集體活動蹤跡，成龜身長超過90公分，幼龜只有30公分。成龜中，母的比公的多一倍。

宋克義表示，太平島觀察到的海龜都是綠纗龜。衛星照片顯示，太平島周邊的礁台顏色非常淺，研判是海龜大量啃食海草所造成。海龜在該地區活動，不僅是覓食，更可能上岸產卵。

宋克義認為，相較於台灣本島、澎湖望安或小琉球，太平島沒有遊客的人為干擾，幾乎每天晚上都有海龜上岸。8、9月是海龜上岸產卵的高峰期，海龜在太平島當地的孵化率仍待進一步調查。

太平島被稱作「國境極南」，與台灣相距約1600公里，乘船需費時3天才能到達。高市府海洋局2007年時設立「海龜繁殖保育區」，對海龜保育有極大助益。

南海靠近全世界海洋生物多樣性最高的「珊瑚大三角」，科學研究卻相當少，科技部因此在該地區設立東沙環礁、太平島兩處研究站。分別由台灣大學大氣系及中山大學海洋科學系主導相關研究和維運，研究所得未來都將提供給全世界的科學家運用。

(中時 )