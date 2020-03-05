除了治療用具，現場還有多達14種的體適能健身機組，供長者使用，利用簡單的律動與運動，加強體能與肌耐力。（吳建輝攝）

彰化醫院二水門診部在開辦前的每周二、五上午9點到12點，會派復健師與醫師在日照中心免費義診。（吳建輝攝）

到月底前民眾只要持健保卡即可免費看診復健。（吳建輝攝）

彰化城鄉差距大，醫療資源嚴重失衡，彰化醫院為了守護偏鄉醫療，將在二水鄉日照中心3樓開設二水門診部，開辦復健科及失智門診，讓民眾不用專程跑到田中或員林等鄰近鄉鎮，在家鄉二水就可復健看病，消息一傳出讓當地居民都相當開心。

當地居民裡太太說，她長期腰痠背痛，但因為二水沒有復健機構，以往都只能跑到鄰近的田中、員林，甚至到南投竹山等醫院就診，以後在二水家鄉就可以復健，不用往外跑，讓她相當興奮。

彰化醫院附設二水門診部預計開設復健科與失智門診，現在包含電療、超音波、紅外線、頸椎牽引機、腰椎牽引機等物理治療儀器，都已就定位，另外還有多達14種的體適能健身機組，供長者使用，利用簡單的律動與運動，加強體能與肌耐力。

彰化醫院秘書郭其華表示，目前二水門診部正積極開辦中，但在開辦前的每周二、五上午9點到12點，會派復健師與醫師在日照中心免費義診，物理治療師及職能治療師周一到周五，也會免費為民眾復健治療，未來門診部暫訂周二、五的上午為復健科門診，周四下午則是失智門診。

復健科主任廖宜新說，通常農村的老人家都習慣忍耐，就算亟需復健也都會忍下來，往往會造成日後的隱憂，引發更嚴重的病症，彰化醫院復健科的加入，提供在地鄉親更便利且友善的醫療環境，希望能夠守護他們的健康。

(中時 )