因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，警政署2月12日已通報，暫停2至3月的全國同步擴大取締酒後駕車勤務，並授權各警察機關通盤考量轄區特性、治安狀況及警力調度情形，自行彈性規劃辦理。今（5）日再通令各單位自即日起，應視疫情發展、轄區特性及酒駕肇事狀況，適度調整局辦及分局自辦取締酒駕勤務次數。

警政署表示，為避免民眾及員警遭受感染風險，警政署前已通令各警察機關防疫期間執行取締酒駕勤務注意事項，包括：一、同仁執行勤務時，應一律佩戴口罩。攔停駕駛人後，應保持一定距離，觀察過濾駕駛人有無酒容酒氣，有酒容酒氣者，則指揮至路旁停車熄火，請駕駛人下車進行酒精濃度測試。

二、使用過之酒測器應予適當消毒後，才可提供下一位駕駛人使用。三、使用後之吹嘴，應用塑膠袋包覆後卸除，並妥善處理，不可隨便丟棄。四、實施酒精濃度測試後，執勤同仁應以酒精乾洗手液清潔，避免民眾吹氣時，飛濺口沫殘留在手部，造成事後接觸到口鼻傳染，保護員警自身安全。

警政署說，防疫期間警方取締酒駕執法工作雖配合調整，惟為維護大眾用路人安全及建構安全的交通環境，各單位於做好相關防疫措施下，嚴正執法仍不打烊，駕駛人勿心存僥倖上路。

(中時 )