桃園國際機場產業發展協會常務理事詹成吉4日下午在立法委員陳歐珀召開的公聽會上指出，國際機場商業服務設施之主要消費族群為來台及出國遊客，因疫情升高，管制措施趨嚴，來台及出國遊客減少比例程度更甚機場總體旅客降幅，致目前商品銷售收入已不足去年同期2成，根本無法支付營運成本，機場公司在旅客量不到六成時租金應全免。

詹成吉指出，桃園機場去年總旅運量約4,600萬人次，平均單日運量約12萬6,000人次。去年3月4日運量有12萬5,910人次，但今年受到疫情影響，同日旅運量只有1萬7,906人次，僅達去年的14.22％。

另根據移民署國境事務大隊統計資料顯示，從今年3月1日起，桃園機場的旅客運量持續下滑，1日入出境2萬6,386人次，2日為2萬0,894人次，3日為2萬0,071人次，4日更是跌破2萬大關，僅1萬7,906人次。

該會指出，為維持國門形象，機場商業服務營運面積、人力服務、商品數量，仍必須配置，故營運成本無從減少。因機場仍持續營運，相關公共設施之服務範圍、項目、服務人力，亦無法縮減，另為配合國境防疫，必須大幅增加防疫物資及人力，營運成本不減反增。

以目前營運狀況，自償性已不足，為維持廣大機場勞工及其家庭生計，建議採行下列措施：

（一）紓困方案定案實施前，暫緩繳納各項權利金、租金等。

（二）旅客運量對比108年同期不足6成（含）時（下降40%），權利金基價及抽成、租金應予全額減免（紓困期間不計基價）:

（三）貸款利息減免、貸款年限延長，促參案件民間投資人存貨損失認列補貼及勞工權益保障。

（四）暫緩繳納108年度營利事業所得稅、緩辦109年度營利事業所得稅暫繳，促參案件庫存損失扣抵，停徵108年度未分配盈餘稅。

（五）疫情影響期間已無自償性，投資金額無法回收，故自疫情開始至疫情解除恢復正常情況之期間，應不計入合約營運期間之計算。

（六）離島的免稅購物商店紓困辦法應比照國際機場紓困方案辦理。

民航局副局長方志文表示，緩繳權利金、租金等費用部分有納入行政院紓困振興特別預算內，行政院今日下午已召開會議；金管會代表則表示，貸款利息免繳及延長年線部分，原有貸款部分比較難處理，須由目的事業主管機關交通部提出補貼措施，新貸款則是會有利息補貼跟貸款成數的保證。

賦稅署官員指出，事業單位可以申請分36期繳稅，貨物損失可以認列，報廢也可在營利事業所得稅上扣除，發生虧損未來10年都可扣除。

(工商 )