櫃買中心今（5）日表示，優盛（4121）以及上揚（6222）兩檔上櫃股票自3月6日起預收款券，優盛為每五分鐘撮合一次，上揚為每十分鐘撮合一次。

櫃買中心公告指出，優盛股票因連續5個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，自3月6日起10個營業日（到3月19日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。

上揚股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自3月6日起10個營業日（到3月19日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每十分鐘撮合一次），另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

(工商 )