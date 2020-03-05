財政部今（5）日指出，因應新冠肺炎，我國將祭出史上最長的延長繳稅機制，只要是在申報繳稅期間被隔離，不管是營所稅、綜所稅、營業稅、貨物稅、房屋稅、牌照稅等，最長都能延期一個月。

財政部賦稅署副署長李怡慧表示，如果是綜所稅、營所稅、房屋稅申報期間被隔離，也就是5月1日到6月1日間遭隔離，後經採驗三次皆為陰性、順利出來，其繳稅期限一律延長至6月30日，等於延後一個月。

另外，如果被隔離後確診為新冠肺炎陽性，則繳稅期限一律展延到隔離治療出院後20天。

李怡慧也指出，過去SARS期間延長繳稅多為12天，而且當時只有針對特定稅目，但本次新冠肺炎因全面性影響，我國延長時間更久、延長的稅目也更多，創下我國史上規模最大、時間最長的延期繳稅紀錄。

除延期繳稅外，我國現行也有分期繳稅機制，民眾、企業可適用現有的稅捐稽法第26條，若有財務困難，可申請分期繳稅，最多為36期（即為三年）。

(工商 )